Güleda cinayetinde yeni gelişme! Polisler hakkında soruşturma açılacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Pehlivan, cinayetten üç saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. 19 yaşındaki Güleda’nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede üç kez katilin elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

“ONU EVE GÖTÜRDÜLER, BENİ DE BIRAKTILAR”

Bu 17 saatlik süreç içinde kendisini darp eden Güleda'nın kendisinden şikâyetçi olmadığını öne süren Zafer Pehlivan'ın, “Onu hastaneye götürdüler. Sonra Güleda ile beni karakola götürdüler. Güleda şikâyetçi olmadı. Onu evine götürdüler. Beni de bıraktılar” şeklindeki ifadesi sonrası Isparta Valiliği, kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi. Cinayeti itiraf eden Zafer Pehlivan, ilk ifadesinde şunları söylemişti:

“TOKAT ATTIM, İTTİRDİM”

“Boğazını sıktığım için hava alamadığını, dışarı çıkmak istediğini söyledi. Dışarı çıktık. Markete gittik. Aniden beni itekleyerek, kaçmaya başladı sonra geri gelip telefonunu istedi. Birini aramak istediğini söyledi. Ben de verdim. Osman’ı aradığını görünce telefonu geri aldım, yere atıp kırdım. Bir kez daha kaçmaya başladı. Peşinden koştum ve yakaladım. Aparta kadar kucağımda götürdüm. ‘Eşyalarımı ver, gideceğim’ dedim. Eve çıktım. Tekme attı. Ben de boğazını tekrar sıktım. Bir süre sonra hava alamadığını söyledi. Dışarı çıkmak istediğini belirtti. Ben de ‘Kaçmayacaksan çıkarız’ dedim. ‘Kaçmayacağım’ dedi; ancak dışarı çıkınca tekrar kaçmaya başladı. Yakaladım. Apartın önüne geldiğimizde tokat attım, ittirdim. Yere düştü. Bağırmaya başladı. Kafasını çarptı.”

“HASTANEYE GÖTÜRDÜM”

“Onu ambulansla hastaneye götürdüler. Sonra Güleda’yla beni karakola götürdüler. Güleda şikayetçi olmadı. Onu polis aracıyla evine götürdüler. Beni de ifademin ardından bıraktılar. Ben de aparta gittim. Nasıl olduğunu sordum. Başının ağrıdığını, midesinin bulandığını söyleyince tekrar hastaneye götürdüm. Saat 05.00 sıralarında eve döndük, uyumuşuz. Saat 10.00 gibi kalktık. Kahvaltı yaparken Güleda bana ‘Sen nasıl erkeksin? Bana saldırdın, beni dövdün’ dedi. Bu sırada Osman telefonla beni aradı. Konuşmak istediğini söyledi. Ben de Muğla’da olduğumu söyledim. Güleda’ya aralarında bir şey olup olmadığını sordum.”

ÖNCE ELLERİYLE SONRA KABLOYLA BOĞUP BIÇAKLADI

“Boğazını sıktım. Yatağa yatırdım. Morarmaya başladı. Sesi gitti, boğazından hırıltılar geliyordu. Orada bulunan kabloyu gördüm. Boğazına sardım ve sıkmaya devam ettim sonra kalbini kontrol ettim. Yaşadığını görünce mutfağa gidip, bıçak aldım, kalbine sapladım. Yarım saat sonra evden çıkarak annemi aradım, cinayet işlediğimi söyledim. Babam başta olmak üzere diğer akrabalarımı da aradım. Bana teslim olmamı söylediler. Ben de karakola geldim.” (DHA)

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