Gümrüklerde deprem!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük bölge müdürlüklerinde yeniden “Vekalet dönemi” başlattı. 11 ile yeni bölge müdürü vekaleten görevlendirildi. Habur İpek Yolu

Gümrük Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden, İstanbul Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekilliğine getirildi. Tekirdağ bölge müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesinde

kaldırıldı.

Bakan Ruhsar Pekcan'ın gerçekleştirdiği operasyon, “Gümrükte deprem” olarak nitelendirildi. Gümrük operasyonunda değişiklikler şöyle:

-Ticaret Müfettişi Mehmet Ali Aslan, Kocaeli-Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Vekilliği'ne.

-Doğu Karadeniz Gümrük Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Bursa-Uludağ Gümrük Ticaret Bölge Müdür vekilliğine.

– Malatya-Fırat Gümrük Bölge Müdürü Havva Eksilmez, Ankara Orta Anadolu Gümrük Ticaret Bölge Müdür vekilliğine.

– Gümrük Müdürü Arif Ertekin, Hatay-Doğu Akdeniz Bölge Müdür Vekilliğine.

– Gümrük Müdürü Mehmet Enver Kök, Habur- İpek Yolu Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekilliğine.

– Gümrük Müdürü Ersin Başaran, Samsun Orta Karadeniz Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekilliğine.

– Antalya Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ragibe Coşkun, Malatya Fırat Gümrük Ticaret Vekilliğine.

– Başmüfettiş Abdullah Özgür, Antalya Batı Akdeniz Gümrük Ticaret Müdür Vekilliğine.

– Gaziantep GAP Gümrük Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, Samsun Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Müdür vekilliğine.

– Ankara Gümrük Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Tuncay Bayraktar, Gaziantep GAP Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekilliğine atandı.

Kocaeli Doğu Marmara Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekili Musa Aydemir ile Hatay – Doğu Akdeniz Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekili Ali Aygün'ün vekalet görevleri sonlandırıldı. Bursa- Uludağ Gümrük Ticaret Bölge Müdürü Hasan Eken görevden alındı ve Gümrük Genel Müdürlüğü'ne uzman olarak atandı.

TEKİRDAĞ'A DARBE

Tekirdağ Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü de kapatıldı. Bu bölge müdürlüğüne bağlı Biga, Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada gümrük müdürlükleri, Bursa – Uludağ'a, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Çorlu Hava Limanı Gümrük

Müdürlüğü, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık Müdürlüğü ve diğer birimleri Edirne-Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne, Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü ise İstanbul

Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlandı.