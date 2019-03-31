Gümüşhane seçim sonuçları belli oldu! Gümüşhane’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

31 Mart yerel seçimleri Gümüşhane geneli sonuçları belli oldu. AK Parti Gümüşhane Büyükşehir için mevcut Belediye başkanı Ercan Çimen’i aday çıkardı. İYİ Parti aday göstermeyerek CHP’nin adayı Bedri Ağaç’ı destekledi. MHP’den ise Sabri Varan aday oldu. 2014 yılında yapılan yerel seçimde Gümüşhane ilini, yüzde 57,53 oranı ile Ak Parti kazanmıştı. Ak Parti’yi yüzde 36,27 oy oranı ile MHP takip etmişti. Peki son seçimde Gümüşhane ilinin oy oranı ne? İşte Gümüşhane seçim sonuçları.

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKP: 57,53

MHP: 36,27

CHP: 3,56

SP: 1,31

BBP: 1.23

BTP: 0.11