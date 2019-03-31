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Gümüşhane seçim sonuçları belli oldu! Gümüşhane’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden Türk seçmeni, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandı. Peki, Gümüşhane de AKP, CHP ve İYİ Parti adaylarının oy oranı ne?

23:44 -
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Gümüşhane seçim sonuçları belli oldu! Gümüşhane’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

31 Mart yerel seçimleri Gümüşhane geneli sonuçları belli oldu. AK Parti Gümüşhane Büyükşehir için mevcut Belediye başkanı Ercan Çimen’i aday çıkardı. İYİ Parti aday göstermeyerek CHP’nin adayı Bedri Ağaç’ı destekledi. MHP’den ise Sabri Varan aday oldu. 2014 yılında yapılan yerel seçimde Gümüşhane ilini, yüzde 57,53 oranı ile Ak Parti kazanmıştı. Ak Parti’yi yüzde 36,27 oy oranı ile MHP takip etmişti. Peki son seçimde Gümüşhane ilinin oy oranı ne? İşte Gümüşhane seçim sonuçları.

Gümüşhane İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ercan Çİmen AK Parti AK Parti 9.072 % 49,23
Sabri Varan MHP MHP 5.533 % 30,03
Mustafa Canlı İyi Parti İyi Parti 2.111 % 11,46
Bedri Ağaç CHP CHP 1.391 % 7,55
Şerif Erdal Saadet Partisi Saadet Partisi 228 % 1,24
DSP DSP 31 % 0,17
BTP BTP 28 % 0,15
TKP TKP 24 % 0,13
Diğer Diğer 9 % 0,05
Gümüşhane İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ercan Çİmen AK Parti AK Parti 9.072 % 49,23
Sabri Varan MHP MHP 5.533 % 30,03
Mustafa Canlı İyi Parti İyi Parti 2.111 % 11,46
Bedri Ağaç CHP CHP 1.391 % 7,55
Şerif Erdal Saadet Partisi Saadet Partisi 228 % 1,24
DSP DSP 31 % 0,17
BTP BTP 28 % 0,15
TKP TKP 24 % 0,13
Diğer Diğer 9 % 0,05

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKP: 57,53

MHP: 36,27

CHP: 3,56

SP: 1,31

BBP: 1.23

BTP: 0.11

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