Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Eylül

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.869,00 lira oldu. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 280,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280,60 liradan, bin 848 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 869 liradan, 256 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260 liradan, bin 806 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 826 liradan, 903 liradan alınan Yarım Ziynet 913 liradan ve 452 liradan alınan Çeyrek Ziynet 457 liradan satılıyor.