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Gündemdeki MHP’li başkandan dikkat çeken tasarruf tedbirleri

Çizme giyerek işçilerle birlikte yağmur suyu tahliyesi yapmasıyla gündeme gelen Çankırı’nın MHP'li Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, belediyenin borcu 62 milyon 104 bin lira olarak açıkladı. İsrafa karşı savaş başlatan başkan Esen, kaçak kayıp suyun tespiti için park, bahçe ve camilere sayaç taktırdı. Müdürler için kiralanan araçları geri gönderdi. Bazı derneklerin ödenen kira yardımını kesti. Esen, "Tasarruf tedbirleri olmazsa olmazımızdır" dedi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
12:19 -
Haberler Gündem
Gündemdeki MHP’li başkandan dikkat çeken tasarruf tedbirleri

Belediye işçileriyle birlikte yağmur suları nedeniyle kapanan ızgaraları elleriyle açan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sosyal medyada büyük takdir toplamıştı. Esen, belediyeyi 62 milyon 104 bin TL ile devraldığını söyleyerek şöyle konuştu; “Şubat 2019'da belediye personelinin maaşını ödemek için 36 ay vadeyle bankadan 4 milyon TL kredi çektik. Belediyemizin eski döneme ait yeni faturalandırılan borcu da 3 milyon TL'nin üzerindedir”

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MÜDÜRLERİN ARABALARINI GERİ GÖNDERDİ

Çankırı Belediyesi'nin mali tablosunun iç açıcı olmadığını belirten Başkan İsmail Hakkı Esen, “Tasarruf tedbirleri olmazsa olmazımızdır. Tasarruf tedbirleri kapsamında birim müdürlüklerimizde kullanılmak üzere kiralanan araçların ihalelerini iptal ettik. Araçların teslimini gerçekleştirdik. Ayrıca makam araçlarını da oluşturduğumuz havuz sistemine devrettik. Bu sayede 2 aylık süreçte sağladığımız akaryakıt tasarrufu yüzde 7'dir. Kurum hatlarında da yeni bir düzenleme yaparak bazı personellerimizde bulunan kurum hatlarını iptal ettik. Çankırı Belediyesi'nin bazı dernek ve kuruluşların aylık kira bedellerini karşılama uygulamasını iptal ettik. Aylık kira bedelleri 70 bin TL'ye yaklaşan bazı lokalleri de kapattık” diye konuştu.

Çankırı Belediye Başkanı MHP’li İsmail Hakkı Esen

PARKA, CAMİYE SU SAYACI

Uygulanan tasarruf tedbirleri sayesinde yıllık 19 milyon lira kar elde edeceklerini belirten Başkan Esen, içme suyunda yüzde 57 oranında kayıp kaçak olduğunu dile getirerek, “Bunun için de çeşitli önlemler aldık. İçme suyundaki kayıpların belirlenmesi için öncelikle belediye tesisleri, park ve bahçeler ile ilimizdeki ibadethanelere su sayaçları taktık. Şunun özellikle altını çizmek isterim ki, buradaki amacımız kaçak ve kayıpların önüne geçip, tüketim miktarlarını tespit etmektir. Camilerden su parası alacaklar şeklinde çıkan dedikodular yersiz ve asılsızdır” ifadelerini kullandı.

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