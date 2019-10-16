Gündoğdu Marşı nedir? İşte Gündoğdu Marşı’nın sözleri…

AKP’nin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında bir grup genç, Gündoğdu Marşı'nı okudu. Vatandaşlar Gündoğdu Marşı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor.

GÜNDOĞDU MARŞI NEDİR?

26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı yani Büyük Taarruz'un ardından Türk ordusu, 30 Ağustos'ta kesin olarak zafer kazanır. Afyon-Kütahya üzerinden İzmir'e ilerleyen Türkler, 9 Eylül 1922'de kesin olarak İzmir'i işgalden kurtarır. Büyük Taarruz sonrasında Gündoğdu Marşı, Türk insanının vatan uğruna canlarını feda edişini anlatmak için yazılmıştır.

GÜNDOĞDU MARŞI’NIN SÖZLERİ

Gün doğdu, hep uyandık,

Siperlere dayandık.

İstiklalin uğruna da,

Al kanlara boyandık.

Sandılar Türk uyudu,

Ata cenge buyurdu,

Türk’ün asker olduğunu

Dünyalara duyurdu.

Ülkemiz Türk ülkesi,

Aşık eder herkesi.

Üstümüzden eksilmesin,

Al bayrağın gölgesi!