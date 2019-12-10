Güneş tutulması ne zaman yaşanacak? Halkalı güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

2019’un üçüncü ve son Güneş tutulması için geri sayım başladı. Güneş tutulması en son 2 Temmuz’da gerçekleşmişti. Peki, Güneş tutulması ne zaman? 2019 Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN YAŞANACAK?

26 Aralık 2019 tarihinde “halkalı Güneş tutulması” olacak. Türkiye’den görülemeyecek bu tutulma genel zaman ile 03.34-07.01 saatlerinde gerçekleşecek. Suudi Arabistan, Hindistan’ın güneyi, Sumatra, Borneo ve Filipinler’den görülebilecek. Bu tutulma Güneş’in yüzde 97’sini örtecek.