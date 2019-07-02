Güneş tutulması nedir, nasıl izlenir? İşte yengeç burcunda tam güneş tutulması…

Bir Güneş Tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir. Güneş tutulmasının gerçekleşmesi için ayın yeni ay konumunda olması gerekir. İşte tam güneş tutulması hakkında merak edilenler…

ÜLKEMİZDEN GÖZLEMLENEMEYECEK

Türkiye saatiyle bugün 16:24’te gerçekleşecek olan tutulma, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Peru’dan da izlenebilecek. Güneş tutulması en net Şili’de bulunan Atacama Çölü’nde izlenecek

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE

YENGEÇ BURCUNDA TAM GÜNEŞ TUTULMASI

2 Temmuz günü Yengeç burcunda tam Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulma Kuzey Amerika'dan, Şili ve Arjantin’den gözlemlenebilecek, Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Tutulma toplam 4 saat 55 dakika sürecek ve genel etkileri yaklaşık 5 hafta sürecek. Bu süreç boyunca bireysel olarak nasıl etkileneceğiz? Dünya ve Türkiye bu tutulmadan nasıl etkilenecek? İşte tüm soruların cevabı…

Astrolog Dinçer Güner’in yazısının devamı için tıklayınız…