Güngören Belediyesi’ndeki skandala tepkiler büyüyor

AKP’li Güngören Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, “kendisini görüp ayağa kalkmadı” diye belediyede çalışan bir şoföre “tuvalet önünde oturma” cezası verdi.

“Cezalı” şoför, mesaisi boyunca başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup İpekçi geçtikçe ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı. Güngören Belediyesi’ndeki insanlık dışı muamele AKP içinde de büyük tepki gördü.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz” açıklamasında bulundu.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, onuru ayaklar altına alınan şoföre, “Enes kardeşim, koca adam. Kaldır, eğme başını. Seni tuvalet önünde o sandalyeye mahkum edenler, toplumun vicdanına hapsoldular. Bilesin, seni seviyoruz” mesajıyla destek verdi.

DAVAMIZ ADINA UTANÇ VERİCİ…

Bir başka eski AKP’li milletvekili Mehmet Metiner de “Davamız adına utanç verici bir uygulama… Gereği acilen yapılmalı…” dedi.

Metiner, Veysel İpekçi’nin AKP içindeki görevine de son verildiğini iddia ederek, “O kibir budalası Güngören Belediye Başkan Yardımcısını görevden alan Yerel Yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum” mesajını paylaştı.

MELİK GÖKÇEK DE TOPA GİRDİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Veysel İpekçi’nin istifa etmemesi durumunda atılması gerektiğini belirterek şu mesajı paylaştı:

“Kendisine ayağa kalkmadığı için tuvalet önünde nöbet tutturmak ne demek? Böyle bir kişiyi AK Partili kabul etmiyorum… Bu adam derhal Güngören Belediye'sinden istifa etmeli. İstifa etmiyorsa atılmalı… Acilen sonuç bekliyoruz…”