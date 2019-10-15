Güngören’de silahlı çatışma: 1’i ağır 3 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi, Zeynep Kamil Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı. Çatışma sırasında kahvehaneye kurşun isabet etti. Çatışmada taraflardan bir kişi yaralanırken, kahvehanede oyun oynayan iki kişide yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Siren seslerini duyan taraflar kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından 1'i ağır olmak üzere 3 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipler, güvenlik kameraları üzerinde çalışma yaparak şahısların kimliklerini belirlemeye çalıştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA