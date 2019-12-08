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Gurbetçiler istedi, köyü BBG evine çevirdiler

Kırşehir Kaman'a bağlı İsahocalı köyünden göç eden gurbetçiler, memleket özlemlerini hayli ilginç bir yöntemle gideriyor. Gurbetçiler, köylerini dört kamerayla 24 saat aralıksız gerçekleştirilen canlı yayın üzerinden izliyor.

Sozcu.com.tr
15:36 -
Haberler Gündem
Gurbetçiler istedi, köyü BBG evine çevirdiler

İsahocalı köyüne 2009 yılında gurbetçilerin isteği üzerine dört güvenlik kamerası yerleştirildi.

Kameralar 7/24 aralıksız kayıt yaparken, görüntüler de kurulan bir internet sitesinden canlı yayınlanmaya başladı.

Yıllar önce köyden göç eden ve Kanada, Avustralya, ABD ve Güney Kore gibi farklı ülkelerde yaşayan yaklaşık 4 bin 800 gurbetçi de bu siteden görüntüleri izleyerek memleket hasretlerini gideriyor.

DHA’nın haberine göre; gurbetçiler, köydeki düğün, cenaze ve günlük yaşamı anbean takip ediyor.

FOTO: DHA

“GÜZEL BİR NOSTALJİ OLUYOR”

Köy muhtarı Abdullah Ulusoy, dört güvenlik kamerasının 10 yıl önce gurbetçilerin isteği üzerine kurulduğunu hatırlatarak, “Köyümüze gelmek isteyip de ekonomik ve sosyal nedenlerle gelemeyen insanlarımız, köyümüzü kameralardan izleyerek hasret gideriyor. Kameralar sayesinde iletişim kurabiliyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Yılmaz Ulusoy ise “Akrabalarım yurt dışından bizleri seyrediyor. Hatta kamerada gördükleri zaman telefon edip kameraya bakmamızı söylüyorlar. Güzel bir nostalji oluyor” diye konuştu.

ABD Avustralya canlı canlı yayın düğün Güney Kore internet Kanada Kırşehir Kore
Son güncelleme: 15:40 08.12.2019
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