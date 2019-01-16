’25 yıldır çözemediğiniz sorunu bundan sonra nasıl çözeceksiniz?’

31 Mart yerel seçimlerini değerlendiren CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin başlıktaki tespiti yaptı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yerel seçim öncesi Türkiye analizi yaptı. Tekin, sorularımıza şu yanıtları verdi.

Uzun zamandır İstanbul'u mahalle mahalle gezdiniz, vatandaşı dinlediniz… Gördüğünüz tabloya göre CHP İstanbul'u alabilir mi?

İstanbul'un 961 mahallesinin 785'ini adım adım gezen bir insan olarak söylüyorum, CHP bu seçimde daha önce sahip olmadığı bir fırsata sahip. Ekonomideki kriz ortamı halkta büyük bir öfke yaratmış durumda.

İstanbul'da 25 yıllık yönetime duyulan bir öfke ve sıkıntı da var. Şu an İstanbul'a ihanet ettiğini alenen itiraf eden, itiraf etmek zorunda kalan bir kadroyla yarışıyoruz. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. İstanbul

için bir tek çözümleri, bir tek planları yok. Soru şu, 25 yıldır çözemediğiniz hangi sorunu önümüzdeki 5 yılda çözeceksiniz? Ulaşım mı, çarpık yapılaşma mı, kentsel dönüşüm mağdurları mı, altyapı mı? 11 milyon seçmenin yaklaşık 7,5 milyonu 340 mahallede yaşıyor. Bu mahallelerde de toplam oyumuz 1 milyon 400 bin. Bu oyu 3 milyon bandına yaklaştırabildiğimiz takdirde kazanabiliriz.

BAŞARMAMIZ GEREKİYOR

İstanbul'u alabilmenin yolu sağ seçmen mi?

Gidin Kapalıçarşı'ya, AK Parti'ye oy veren esnafla konuşun. Hepsi yaka silkiyor. Onları kazanmak zorundayız. Bunun yanında MHP'ye oy veren seçmenlerin de oyunu almalıyız. 25 yıl geçti. Bunu başarmamız gerekiyor.

Sosyal yardım alan vatandaş sayısı da çok yüksek. Nasıl bir çözüm üretilmeli?

İstanbul'da 2 milyon 602 bin yoksul kardeşimiz var. Türkiye'deki her 8 yoksuldan biri İstanbul'da yaşıyor. Sayıştay raporuna göre İstanbul'da 1 yılda yapılan yolsuzluk 753 milyon lira. Bu parayı her yıl yoksullukla

mücadele için kullanan 5 yılda yoksullukla mücadele için 3 milyar 765 milyon liralık kaynak kullanmış olursunuz.

Binali Yıldırım'ın “İstanbul'da deprem tehdidini ortadan kaldıracak çalışmalar olacak” sözlerine ne diyorsunuz?

Demek ki Sayın Binali Yıldırım oyunu CHP'ye vermeye karar vermiş. Çünkü adama sorarlar, 25 yıldır bunu niye yapmadınız? İstanbul'daki deprem toplanma alanları plazalara, AVM'lere dönüştürülürken

Binali Yıldırım Erzincan'da kesme çorbası içip babiko mu yiyordu? Yıldırım 16 yıldır beton lobisine çalıştı. 5 yıl daha yetki verirseniz 5 yıl daha beton lobisine çalışır.

Seçim yatırımları amacına ulaşır mı?

Her seçim öncesi vaatler gırla gidiyor. Dünyada faizin en yüksek olduğu üçüncü ülkeyiz. Kenya'da faiz yüzde 9, Zambiya'da 9,75, Uganda'da 10. Türkiye bugün Uganda'dan bile kötü yönetiliyor. Şimdi vatandaşın

karşısına çıktılar gene bir takım vaatler veriyorlar. Kimse inanmıyor. Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim. Bugün verdiklerini yarın kepçeyle alacaklar. Halkımız uyanıktır. Bunlara bir ders vermezse

emin olun bu düzen böyle devam edecek. Halka diyorum ki bir kulaklarını çekin kendilerine gelsinler.