Gürsel Tekin: Sayıştay Raporlarının hepsi resmi belgedir

23 Haziran Pazar günü yenilenecek seçimler öncesinde CHP Milletvekilleri Fatih'e çıkarma yaptı. Laleli'de esnafı ziyaret eden Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'a esnaflara sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

“BENİM GÖMLEĞİMİ MANŞET YAPTILAR”

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, ekonomi ile ilgili uyarıları hükümetin dikkate almadığını söyleyerek, “Bugün Laleli'deyiz. Laleli döviz piyasasının, İstanbul ticaretinin kalbiydi. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı İstanbul'un ciğerleriydi. Şuan baktığımızda hem kalbi durmuş, hem ciğerleri sönmüş. Esnaflar da perişan oldu. Bu buraya yılda en az 5 kez geliyorum. Özellikle son 3 yolda çok sık geldik. İktidara uyarılarımızı da yaptık. Bu ekonomik krizin önlenmesi lazım. Bu kriz derinleşirse altından kalkamazsınız dedik. Ama ne yazık ki iktidar bildiğini okudu. Hatta iktidar medyası bizim bu anlattıklarımızın ötesinde benim gömleğimi manşet yaptılar. Abuk sabuk işler yaptılar” şeklinde konuştu.

SAYIŞTAY RAPORLARI RESMİ BELGEDİR

Sayıştay'ın İBB raporu ile ilgili de konuşan Gürsel Tekin, Sayıştay'ın “İBB'nin STK'lara yardım yaptığına ilişkin değerlendirmesinin bulunmadığı ve rapordaki kamu zararı algısı doğuracak şekilde usulsüzlük değerlendirmesi yapılması gerçekle bağdaşmamaktadır” açıklamasıyla ilgili de konuşan Tekin, şu ifadeleri kullandı; “Sayıştay Başkanı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre belgelerin doğru olmadığı ifade edildi. Biz neye inanacağız bilmiyorum. Bu belgelerin hepsi Sayıştay'ın yazdığı raporlardır. Bu raporlara baktığımızda İstanbul'daki yolsuzluğun ve israfın hangi boyutta olduğunu herkes çok iyi biliyor”

“NEDEN GÖREVDEN EL ÇEKTİRDİNİZ?”

İBB Raporlarından dolayı Sayıştay başkan yardımcısının söz konusu raporları hazırladığı için görevden el çektirildiğini söyleyen Gürsel Tekin, “Şimdi ben soruyorum. Siz bu Sayıştay başkan yardımcısını neden görevden el çektirdiniz? Eğer bu belgeler sahte ise neden yargıya gitmediniz? Sayıştay Raporlarının hepsi resmi belgedir. Bunlar sadece devede kulak. Yani Sayıştay raporlarının İstanbul'a yansıması devede kulak” ifadelerini kullandı.

“TOKİ UZMANLARININ RAPORU DA VAR”

TOKİ uzmanlarının hazırladığı bir raporun olduğunu hatırlatan CHP'li Tekin, şu ifadelere yer verdi; “O rapora göre, yolsuzluk ve rantın miktarı 40 milyar dolar. 2011 yılında bizim hazırladığımız raporda 100 milyar dolar. Eğer bu kadar yolsuzluk ve israf varsa, çalışanın emekçinin durumunun iyi olması mümkün değildir. Gelin el birliği ile bu süreci milat kabul edip, bu duruma son verelim. Aksi taktirde bu raporların yanlış olduğunu söyleyerek bir yere varılmaz. Ben buradan Sayıştay başkanına şu çağrıda bulunmak istiyorum. Gel kardeşim hodri meydan. Hangi kanalda istiyorsan gel. Ben bütün belgeleri getireyim. Bu belgelerin hepsi Sayıştay tarafından hazırlanmış. Bunun neresi yalan neresi sahte. Bu raporlar haber oldu. Neden dava açmadınız?”

DERELERİN İNTİKAMI ÇOK ACI OLUR

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayına değinen Tekin, “Ben İstanbul'da yaşayan bir yurttaşım. İstanbul'da 20-25 yıldır vergi ödüyorum. Bu vergilerin nasıl harcandığını Binali Yıldırım'dan duymak isterdim. İstanbul'da şuanda en ufak yağmur yağdığında yüreğimiz ağzımıza geliyor. Mesela Binali Yıldırım bir şey söyledi. Ben dehşetle izledim. Kurumuş dereleri tamamını Millet Bahçesi yapacağız dedi. Sayın Binali Yıldırım derelerin intikamı çok acı olur. Ayamama Deresi'nde 34 can verdik. Ne oldu da dereye kaldınız? İstanbul'daki arsaları ne yaptınız? Millet lehine kullandık deyin eyvallah diyelim. Ona buna peşkeş çekeceksiniz. Arsa kalmayacak sonra çaresiz kaldığınız toprak döküm alanı yaptığınız yerleri şimdi millet bahçesi yapacaksınız. Su akar mecrasını bulur. Sakın derelerle oynamayın. Derelerin intikamı ağır olur hepinizi götürür” ifadelerini kullandı.