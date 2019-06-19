Gürsel Tekin: Yalan üzerine propaganda kuruyorlar

CHP’li Gürsel Tekin, İstanbul'da 23 Haziran seçimleri için propaganda çalışmaları çerçevesinde Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçen ve Eskişehir eski Milletvekili Gaye Usluer ile birlikte Çekmeköy'de propaganda çalışmalarında bulundu.

Tekin çalışmalar sırasında Sözcü'ye yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın daha önce de olmayan olayları olmuş gibi gösterdiğini kayderek buna örnekler verdi. Gürsel Tekin şöyle konuştu;

“Sayın Erdoğan daha önce de aynısını yaptı, yalanlar üzerine propaganda kurdu. Örnekler çok. Hemen anlatayım;

1- Gezi olayları sırasında doların yükseldiğini, bu yükselişten lobilerin sorumlu olduğunu söyledi. ‘Yakında açıklamayacağım' dedi, hala bekliyoruz ki açıklasın.

2- Yine Gezi olayları sırasında, dürüst din adamı Fuat Hoca'nın beyanlarına rağmen camide alkol aldılar dedi. Üstüne bir de “Cuma günü açıklayacağız görüntüleri” dedi. Bin tane Cuma geçti, hala görüntü yok.

3- 31 Mart İstanbul seçimlerinde örgütlü bir çete olduğunu, hırsızlık yapıldığını söyledi. Öyle bir anlattı ki, bir ayağı ABD'de, bir ayağı Avrupa'da, bir ayağı Türkiye'de bir hırsızlık örgütünden bahsetti. CHP olarak biz şaşırdık, neler olmuş böyle dedik. Sayın Erdoğan bunların da görüntüleri olduğunu, açıklayacağını söyledi. Ama üzerinden haftalar geçti, hala o görüntüler açıklanmadı.

4- Şimdi de Sayın Erdoğan, İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pazar günü AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile çıktığı program öncesinde modaratör İsmail Küçükkaya ile görüştüğünü, soruları verdiğini öne sürüyor. Velev ki görüştüler; O canlı yayını hepimiz seyrettik. Bunların izi bile yoktu. Aynı sorular, her iki adaya da soruldu. İkisi de yanıt verdi. 17 yıl sonra halkımız da iki adayı birlikte canlı yayında seyretti.

Sayın Erdoğan ve partisi, seçimi kaybedeceklerini anladılar, şimdi hep yaptıkları gibi, yalanlar üzerinden propaganda yaparak, gölge düşürmeye çalışıyorlar. Halkımızın buna prim vermeyeceğini biliyorum. 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu, bir kez daha İstanbul'a Başkan seçilecek.”