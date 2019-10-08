Güvenalp: İnsanlar göç etmek zorunda kalacak!

Fatsa ve Ünye sınırlarındaki Aşağı Bahçeler, Yukarı Bahçeler ve Tepeköy Mahalleri arasında 2013 yılından bu yana Bahar Madencilik ile İngiliz Stratex International Madencilik'in birlikte kurduğu Altıntepe Madencilik Şirketi, 186 hektarlık bir arazide son 5 yıldır altın çıkarma faaliyeti yürütüyordu. Şirket tarafından sahasının genişletilmesi ve izin süresinin 5 yıl daha uzatılmasını talep ettiği öğrenildi. Buna göre Çevresel Etki Raporu'nda (ÇED) 186 hektar olarak belirtilen altın arama sahası yaklaşık 300 hektara çıkarılacağı ve yapılacak olan genişletmeyle birlikte 5 yıl daha faaliyetlerine devam edebileceği belirtildi.

BÖLGE HALKI MADENE KARŞI MÜCADELE KARARI ALDI

Maden sahasının genişletilmesine tepki gösteren bölge sakinlerine çevre örgütleri bilgilendirme toplantıları yapmaya başladı. Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Osman Güvenalp, beş yıldır devam eden altın arama faaliyetleri nedeniyle yaşam alanlarının yok olduğunu ve hayvanlarını bile otlatamayacak vaziyete geldiklerini söyledi.

“İNSANLAR GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALACAK”

Güvenalp, “İnsanlar bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri kendileri dahi yerken korkuyor. Bunları nasıl başka insanlara satabilirler. Çevremizde temiz su kaynağı kalmadı. Derelerimizden ağır metalli atıklar akıyor. Bazı derelerimiz kurudu. Şantiye bütün yer altındaki sularımızı kendisi kullanıyor. Bu faaliyet yüzünden doğal sularımız ve toprağımız kirlendi. Tarım bitiyor, doğal hayat bozuluyor. İnsanlar göç etmek zorunda kalacak” dedi.

ASIL TEHLİKE RADON GAZI

Yapılacak olan genişletmeyle bölgedeki 40 mahallenin de tehlike altında olduğunu belirten Güvenalp, “Burada kimsenin dikkat etmediği daha büyük bir tehlike var. Bu da radyoaktif radon gazıdır. Her kazı çalışması yapıldığında bu gaz açığa çıkıyor ve atmosfere yayılıyor. Bundan maske takılsa dahi korunamıyorsunuz. Buna teneffüs eden insanlar doğrudan akciğer kanseri oluyor. Bunun çeşitli bölgelerde ölçümleri yapılıyordu ama hükümetimiz 2010 yılında bu radon gazı ölçümlerini yasaklamış. Radon gazı zehirli bir gaz. İnsanlar buna da maruz kalıyor” diye konuştu.