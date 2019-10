‘Güvenli bölge projesini hayata geçireceğiz’

Türkiye'nin önemli bir sınır ötesi harekâtı düzenlendiğini belirten Bakan Kurum, “Harekâtın adı Barış Pınarı Harekâtı. Bölgeye huzur, barış, istikrar getirmek amacıyla yapılmış bir harekâttır. Vatan toprakları dışında olan Suriyeli kardeşlerimizi vatanlarına geri götürebilmek için bir güvenli bölge, bir koridor oluşturmak amacıyla yapılan bir operasyondur. Ki bu operasyon neticesinde inşallah Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi, Afrin Harekâtı’nda olduğu gibi, Pençe Harekâtı’nda olduğu gibi Barış Pınar Harekâtı’nda da şanlı ordumuz daha önce yaptığı gibi yine aynı zaferleri alacak ve teröristlerin inlerine girmek suretiyle o bebek katillerine gereken cevabı sahada net bir şekilde verecektir. Allah ordumuzu yardımcısı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin, Allah onları muzaffer eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dört gün önce başlatılan bu operasyon bittiği zaman biz o güvenli bölge içerisinde ilçelerden oluşan 140 köyde yerleşim alanı inşasıyla birlikte tüm buradaki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayacak önemli bir projeyi inşallah hep birlikte hayata geçirmiş olacağız. Bölgemizde istikrar anlamında güven anlamında bu sürecin yaşanmasına tüm dünyaya, tüm dünya mazlumlarına umut olma yolunda çok önemli bir adımdır. İnşallah bu operasyonu başarıyla gerçekleştirip tamamlarız.” diye konuştu.

“BURADA DURMAK ZORUMA GİDİYOR BENİ DE GÖNDERİR MİSİNİZ?”

Operasyon sürecinde şehit ve gazilerin olduğunu söyleyen Kurum şunları aktardı; “Vatanı için bayrağı için can verenler var Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yakınlarına yine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah biz onların yanındayız sokakta gelirken bir Elazığlı kardeşimiz dedi ki ‘Burada durmak zoruma gidiyor bende gitmek istiyorum, beni gönderir misiniz.’ Hepimizin zoruna gidiyor burada durmak ama ordumuz her zaman onlara gereken cevabı sahada vermiştir inşallah gerekeni verecektir. İhtiyaç olması halinde hepimiz topyekün gitmesini biliriz. Elazığ bu duruşuyla, kahramanlarıyla her zaman bölgede örnek olmuş Türkiye'ye örnek olmuş bir şehrimizdir. 18 yıldır liderimiz genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik bir şekilde durmuş ve en zor günlerde dahi en ön saflarda giderek gereken mesajı her zaman vermiştir. İşte o yüzden diyoruz ki biz tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan. O yüzden diyoruz ki işte önce millet önce memleket o birlik beraberlik olduğu sürece biz topyekün hareket ettiğimiz sürece de Allah'ın izniyle de karşımızda kimse duramayacaktır.”