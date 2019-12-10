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‘Güvenli gıda için üreticilere verilen destek sürmelidir’

Adana Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi, üretici Cahit İncefikir, güvenilir gıda üretimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Mehmet SERBES
06:00 -
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‘Güvenli gıda için üreticilere verilen destek sürmelidir’

İncefikir, 80 bin üreticinin 6 milyon dekarda iyi tarım uygulaması ile üretim yaptığını söyledi. Üreticiye iyi tarım uygulamaları ile ilgili destek verilmesi ve bunun sürekli olması gerektiğini belirten İncefikir şöyle konuştu: “İyi tarım uygulamalarının sürekliliği insan, hayvan ve doğa için çok büyük bir önem arz ediyor. Ancak iyi tarım uygulaması yapan ve son 3 yıldır destek alan üreticilerin aldığı destek kesilmiştir. Girdilerin yüksek olduğu bu dönemde iyi tarım uygulamalarının sürdürülebilirliği çok önemlidir ve girdi kullanımının denetlendiği, sağlığı ve çevreyi koruyan üretim modellerinin kamu desteği olmadan sürdürülebilir olması imkansızdır.

Son güncelleme: 01:49 10.12.2019
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