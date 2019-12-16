Güvenlik soruşturması bilgileri iki yıl sonra silinecek!

AKP, 18 maddelik yeni ‘torba yasa’ teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu. AKP’li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı’na sunulan ‘torba yasa’ teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor.

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AKP’li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı’na sunulan ‘torba yasa’ teklifi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) güvenlik soruşturmalarını, ‘özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı’ gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, yeni sistemi belirliyor. Güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı, hangi tür soruların sorulacağı, bilgilerin nasıl saklanacağı yasada belirleniyor.

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İKİ YIL SONRA SİLİNECEK

Bu çerçevede, güvenlik soruşturmalarını, ‘MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri’ olarak belirlendi. Bu birimler, veri güvenliğine ilişkin mevzuata göre önlemleri alacak. Elde edilen veriler, yalnızca amacına yönelik olarak işlenebilecek, aktarılabilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlem tamamlandıktan iki yıl sonra silinecek.

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TOPLAM 20 YIL OLARAK YENİDEN DÜZENLENİYOR

Düzenleme ile ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlemesi öngörülüyor. Cumhuriyet Savcılarının asliye ceza mahkemesinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarihin 9 Ocak 2020’ye ertelenmesi öngörülüyor. İlgili bakanlıklar tarafından yatırımcılara tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yapılan kamping ve günübirlik turizm tesisleri (mekanik tesis hatları ve bu hatların günübirlik tesisleri hariç) ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerine ilişkin yapılan sözleşmelerin sürelerini uzatma yetkisinin 49 yıl yerine toplam 20 yıl olarak yeniden düzenleniyor.

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Yasa teklifi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira sürelerinin, bu alanlar üzerinde bulanan tesislerin toplam yatırım ve işletme maliyetinin düşük ve yatırımın geri dönüş süresinin kısa olması nedeniyle 20 yıl olarak yeniden düzenlenmesi öngörüldü. DHA