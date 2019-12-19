Hablemitoğlu’nun ailesi adalet istiyor

2002 yılında katledilen Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu Ukrayna'da yakalanan TSK'dan atılma eski Özel Kuvvetçi Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye iadesi konusunda çekinceleri olduğunu söyledi. Hablemitoğlu ve avukatı Ersan Barkın konu hakkında açıklama yaptı.

Avukat Barkın, “Katil zanlısının yakalanması, Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün bu ihtimalden hareket ederek ulaştığı sonuçların kırmızı bültene dönüşmesi sonucu gerçekleşmiştir. Ancak şüpheli şahsın tutukluluk halinin ev hapsine dönüşmesi, siyasi sığınma talebi ve 5 ayı aşkın süredir sonuçlandırılmaması ailemizi endişeye sevk etmektedir. Ukraynalı devlet görevlileriyle akrabalık ilişkileri bulunduğu iddiası 10 Ocak 2020 tarihinde salıverileceğine ilişkin fısıltıların gerçek olabileceğine dair endişelerimizi artırmaktadır” dedi.

Şengül Hablemitoğlu ise şunları söyledi:

“Devlet kendi iç hesaplaşmalarının faturasını masum vatandaşlara ödetemez. Biz bu sürecin tek mağduru değiliz. Hakkımız olan adaleti istiyoruz. Kurbanlar değişse de bu kara düzen eğer baki kalacaksa biz yokuz. 15 Temmuz'a kadar bu dosyayla ilgili bir şey olmadı. 15 Temmuz sonrası bu dosya toparlandı. Ukrayna'da yakalanan kişinin iade edilmemesiyle ilgili bir çekincemiz var.”