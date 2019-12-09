Hac kayıtları ne zaman bitecek? Hacı adayları kura çekimini bekliyor…

Hacı adaylarının her sene beklediği hac kayıt tarihleri açıklandı. Kutsal görevini yerine getirmek isteyen hacı adayları hac başvurularını ne zaman ve nasıl yapacak? Kuralar ne zaman çekilecek? İşte hac kaydı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler…

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Kutsal görevini yerine getirmek isteyen hacı adayları 11 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinden ön başvurularını yapabilecekler. Kutsal topraklara giderek dini vecibeleri yerine getirmek isteyen vatandaşlar, heyecanla diyanetten gelecek tarihi bekliyordu. Diyanetin açıkladığı tarihlere göre hacı adayları 11 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresineden ön kayıtlarını yapabilecekler. Kura ise 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek. Ancak hem ön kayıt hem de ön kayıttan sonra hacı adaylarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunuyor.

HAC ÖN KAYIT VE YENİLEME EKRANI

HAC KURASI NE ZAMAN?

2020 yılı hac kurası, 9 Ocak 2020’de çekilecek.

Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınıyor.

İLETİŞİM BİLGİSİ ÖNEMLİ

Hacı adayları başvuru yaparken iletişim bilgilerini mutlaka girmeli ve bu işlemi doğru bir şekilde yapmalıdır. Bunun sebebi ise kura çekimi sonra hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlara “kesin kayıt yaptırabilir” belgesi SMS şifresi olarak gelecek. Aynı zamanda cep telefonu değişikliği yaptırmak isteyen vatandaşların diyanetin vereceği tarihte il/ilçe müftülüklerine gidip müracaat etmeleri gerekiyor.

REZERVASYONLARA DİKKAT!

Öncelikle 2020 yılında ilk defa hacca gidecek vatandaşların 25 TL harç ücretini ilgili bankalara yatırmaları gerekiyor. Ardından ön başvuru fromunu doldurabilirler. Özellikle hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak oda tercihi ve ya otel tercihi yapacaklar. Ancak bu tercih bağlayıcı olacağı için daha sonra konaklama tercihlerinde değişikliğe izin verilmeyecektir. Hacı daylarının dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise kendisiyle birlikte kuraya katılmak isteyen kişi/ kişileri mutlaka belirtmeleri gerekiyor.