Hac kuraları ne zaman çekilecek?

On binlerce Müslüman hacı olmak için başvuruda bulundu. Hac kura çekimlerinin ardından hacca gitmeye hak kazanacaklar belirlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı hac kuralarının 9 Ocak 2020 Perşembe günü çekileceğini duyurdu.

HAC KURASI NE ZAMAN?

2020 yılı hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek.

Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınıyor.

HAC KİMLERE FARZDIR?

Erkek veya kadın olsun, haccın şartlarını taşıyan her Müslümana hac ömründe bir defa farzdır. Bir Müslümana haccın farz olması için; akıllı, erginlik çağına ulaşmış, hür, hac için yeterli malî imkâna sahip ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişmiş olması şarttır. Bu şartlardan birini taşımayan kimseye hac farz olmaz.

Üzerine hac ibadeti farz olan Müslüman, bir an önce bu görevi yerine getirmelidir.

Peygamber Efendimiz (aleyhisselam) Abbas'dan (R.A.) rivayete göre şöyle buyurmuştur:

“Farz haccı yapmakta acele ediniz. Çünkü sizden hiçbiriniz ileride başına neler gelebilir, bilemez.”

Yine Efendimiz'in şu hadisi şerifi hac ibadetini yerine getirmekte acele edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Abdullah b. Abbas'dan (R.A.) rivayete göre Hz. Peygamber Efendimiz

“Hacca gitmek isteyen kimse acele etsin! Geriye bırakmasın! Çünkü zaman geçtikçe kişi hasta olabilir. Servetini, parasını, bineğini yitirebilir, yahut başka bir ihtiyacı da ortaya çıkabilir.” buyurmuştur.