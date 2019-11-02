Hac kurası 2020 ne zaman çekilecek? Diyanet hac kayıt tarihlerini açıkladı!

Umreye giderek Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların merakla beklediği hac kayıt ve kura tarihleri ile ilgili bilgiler Diyanet resmi internet sitesinde yayınlandı. Buna göre, 2020 hac ön kayıtlarını yaptıracak olan vatandaşlar e devlet şifresi ile işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2020 hac kayıt ve kura tarihleri…

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020’de ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınacak. Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacak.

HAC KURASI NE ZAMAN?

2020 yılı hac kurası, 9 Ocak 2020’de çekilecek.