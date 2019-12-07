Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır?

2020 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş Hac kura tarihlerini araştırıyor. Buna göre, 2020 hac ön kayıtlarını yaptıracak olan vatandaşlar e devlet şifresi ile işlemlerini gerçekleştirecekler.

HAC ÖN KAYIT VE YENİLEME EKRANI

HAC KURASI NE ZAMAN?

2020 yılı hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek.

Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınıyor.

İLETİŞİM BİLGİSİ ÖNEMLİ

Hacı adayları başvuru yaparken iletişim bilgilerini mutlaka girmeli ve bu işlemi doğru bir şekilde yapmalıdır. Bunun sebebi ise kura çekimi sonra hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlara “kesin kayıt yaptırabilir” belgesi SMS şifresi olarak gelecek. Aynı zamanda cep telefonu değişikliği yaptırmak isteyen vatandaşların diyanetin vereceği tarihte il/ilçe müftülüklerine gidip müracaat etmeleri gerekiyor.

REZERVASYONLARA DİKKAT!

Öncelikle 2020 yılında ilk defa hacca gidecek vatandaşların 25 TL harç ücretini ilgili bankalara yatırmaları gerekiyor. Ardından ön başvuru fromunu doldurabilirler. Özellikle hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak oda tercihi ve ya otel tercihi yapacaklar. Ancak bu tercih bağlayıcı olacağı için daha sonra konaklama tercihlerinde değişikliğe izin verilmeyecektir. Hacı daylarının dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise kendisiyle birlikte kuraya katılmak isteyen kişi/ kişileri mutlaka belirtmeleri gerekiyor.