Hacze gelen avukatı yaktılar, serbest kaldılar!

İstanbul Sultanbeyli'de, 25 Temmuz günü bir bankanın avukatı Yunus Eryılmaz ile icra memuru Fulya U. bankaya olan 102 bin liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle Muzaffer S.'nin şirketine haciz işlemi için gitti. Şirket sahibinin talimatı ile üzerine kimyasal madde dökülen avukatın bacakları yandı. Avukat ve icra memuru demir çubuklar ve küreklerle saldırıya uğrarken olay sonrasında polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

“BANA MAZOT GETİRİN…”

Emniyette ifade veren avukat Eryılmaz, şirket sahibinin çalışanlara “Bana mazot getirin, burayı içindekilerle yakarım” diyerek tehdit ettiğini, çalışanların da ellerinde bidonlarla geldiğini söyleyerek, bidonlardaki kimyasal maddeyi önce etrafa sonra da kendisine döktüğünü anlattı. Eryılmaz ifadesinde, “Polis bu şahıslara müdahale ederken biz de icra memuru ile birlikte olay mahalinden can havliyle çıkmaya çalıştık. Muzaffer S. ve çalışanı beni durdurarak ellerindeki sıvı maddeyi üzerime doğru fırlattılar. Bu durumdan kaynaklı vücudumda gözle görülür şekilde yaralanmaların olduğunu gördüm” şeklinde konuştu.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİLER

Çok sayıda polis ekibinin olay yerine geldiğini söyleyen Eryılmaz, yeniden şirkete girdiklerinde tekrar saldırıya uğradıklarını, çok sayıda çalışanın kendilerini demir çubuklar ve küreklerle kovaladığını, adliyenin aracına sığındıklarını, polisin biber gazı sıkarak olaya müdahale ettiğini anlattı.

İCRA MEMURU DA ŞİKAYETÇİ OLDU

İcra memuru Fulya U. da emniyetteki ifadesinde, icra işlemleri sırasında ortamın gerilmesi üzerine şirket sahibi Muzaffer S.'nin çalışanlarına dönerek, “Mazot getirin, burayı yakacağım” dediğini ve çalışanların ellerinde bidonlarla geldiğini söyledi. Fulya U., “Ben ve avukat Yunus Eryılmaz telaşla ofisten çıkmaya çalıştık ben de o sırada merdivenden kayarak düştüm” dedi.

AVUKAT VE KATİP YANDI, ŞİRKET SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Şirket sahibi Muzaffer S. ve 4 çalışanı polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şirket sahibi ile çalışanları savcılıktaki ifadelerinin ardından, ‘görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ekonomik olarak kötü günler geçirdiğini belirten Muzaffer S., hakimlikteki sorgusunda dökülen kimyasal maddenin tiner olduğunu savunarak, “Tineri gelen kişiler üzerine serpmedim, kendi üzerime serptim. Onlara dökün falan demedim. Kendimi yakıp kurtulayım” ifadelerini kullanırken, diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmedi.

100 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Şirket sahibi Muzaffer S. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şirket sahibinin avukat Yunus Eryılmaz ile icra memuru Fulya U.'nun konutuna 100 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi. Öte yandan tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.