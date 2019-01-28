12:30 Hadi ipucu sorusu ve yanıtı! Niagara, hangi iki ülke arasındadır?

Hadi ipucu yayınlandı ve merak edilen Hadi ipucu için yarışmacılar sorunun cevabını merak etmeye başladı. Hadi yarışmasının tutkunları merakla Hadi ipucunu araştırıyordu ve beklenen ipucu yayınlandı. Hadi 12:30 ipucunda bir şelale soruldu. Niagara, hangi iki ülke arasındadır? İşte günün 12:30 Hadi ipucu…

HADİ 12:30 İPUCU SORUSU: NİAGARA HANGİ İKİ ÜLKE ARASINDA?

YANIT: Niagara Şelaleleri Kuzey Amerika’nın doğusunda, ABD ile Kanada sınırı arasında, Niagara Nehri’nin üzerinde bulunur. 3 büyük şelaleden oluşur. Horseshoe (Atnalı Şelalesi) bunların en büyükleridir. American Falls ve Bridal Veils Fall diğer iki küçük şelalelerdir.

Niagara Şelalesi’nden yarım dakikada 168.000 m³ su akar. Kuzey Amerika’nin en büyük şelalesi olan Niagara, 10.000 yıl önce Kuzey Kutbu’ndan gelen buz kütlelerinin yol açtığı çöküntülerdir. Şelalenin çevresi Niagara Şelaleleri Parkıdır ve kardeş şehirler olan Niagara Falls-Ontario ve Niagara Falls-New York tarafından doğal koruma altındadır. Niagara isminin yerli dilindeki “Onguiaahra” (düz) kelimesinden geldiği sanılmaktadır.

Nehir çevresindeki Nikola Tesla tarafından yapılan birkaç hidroelektrik santrali hem ABD hem Kanada için elektrik üretmektedir. Şelale çevresinde yapilabilecek aktiviteler, Niagara Parkından büyük şelaleyi ve havaya uçan suların oluşturduğu gökkuşağını izlemek, şelalenin altına kadar ilerleyen bot gezilerine katılmak, ortası sınır kabul edilen Rainbow köprüsünden diğer ülkeye geçmek veya gümrüksüz mağazalardan alışveriş yapmaktır. Niagara Şelalesi 1932 yılında tamamen donarak buz olmuştur.

Şelalenin Kanada tarafı Amerika tarafına nazaran daha gelişmiştir. Şelale bot turlarıyla ünlüdür