Hızlı ve Öfkeli’de Letty’nin sevgilisi kimdir? Hadi 19 Mart ipucu sorusu… İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı!

Hadi yarışmada günün ipucu sorusu yayınlandı, Hadi öğlen yarışması için hazırlananlar merakla Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 19 Mart 12:30 Hadi ipucu sorusu sevilen film serisi Hızlı ve Öfkeli hakkında. İşte merak edilenler…

İşte ipucu cevabı…

HADİ İPUCU CEVABI 19 MART

Hadi ipucu sorusu 12:30 ipucu sorusu: Hızlı ve Öfkeli filminde suç şebekesinin başı olan Mia’nın ağabeyi ve Letty’nin sevgilisi olan karakterin adı nedir? Hadi ipucu cevabı: DOM

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİ

Dominic Toretto, Los Angeles sokaklarına karanlık çöktükten sonra sınır tanımadan otomobil yarışları yapan bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehşet saçan Toretto'nun aynı zamanda hırsızlık yaptığından; yüksek değerdeki elektronik aletleri çaldığından da şüphe etmektedir. Polise göre Toretto'yu yakalamanın en iyi yolu; aşırı hız düşkünü çetenin içine bir dedektif yerleştirmek ve onları suçüstü yakalamaktır. Bunun için genç dedektif Brian O’Conner görevlendirilir. Brian Earl Spilner adıyla çeteye girer. Başta her şey umulduğu gibi gitmektedir. Ancak genç dedektif O’Conner, Dominic'in güzel ve çekici kız kardeşi Mia'ya aşık olunca işler değişir.