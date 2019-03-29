Hadi 29 Mart 12:30 ipucu sorusu: 3-7 Nisan tarihleri arasındaki festival nerede düzenlenecek? İşte Hadi ipucu sorusu…

Hadi ipucu sorusunun yayınlanmasıyla beraber birçok kişi internette Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Verilen Hadi ipucu şu şekilde; Adını Mart ve Nisan aylarında şehre hakim olan portakal çiçeği kokusundan alan bu festival 2012 yılında düzenlenmeye başlamıştır. Peki, bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek bu festival nerede olacak biliyor musunuz?

HADİ İPUCU SORUSU: PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NEREDE?

Portakal Çiçeği Karnavalı, 2013 yılından beri Adana'da Nisan ayında sivil inisiyatifle gerçekleştirilen sokak karnavalı. Ayrıca Türkiye’nin ilk karnavalı olma özelliğine sahiptir. Sloganı “Nisan’da Adana’da” olarak belirlenmiştir.

Karnaval fikrinin öncüsü, Adanalı iş adamı Ali Haydar Bozkurt' tur. Kimisi kapalı, kimileri açık alanda gerçekleşen konser, sergi, ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür.

İlk karnaval, 12-14 Nisan 2013'te düzenlendi. Korteje 15bin kişi katıldı.

2. karnaval, 11-14 Nisan 2014'te 3 gün süreli düzenlenmiştir.

3. karnaval, 1-5 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşti. Kostümlü korteje yaklaşık 90 bin kişi katıldı.

4. karnaval, 7-10 Nisan 2016 tarihinde yapıldı. Yakın zamanda gerçekleşen Mart 2016 Ankara saldırısı’ndan dolayı karnavalın açılış töreni konserler, gösteriler gibi birçok etkinliğiyle birlikte her yıl onbinlerin katıldığı ve 9 Nisan 2016’da yapılması planlanan kortejide iptal edildi. Bunun yerine daha kısıtlı alanlarda daha kısıtlı etkinlikler düzenlendi ancak katılım yine de yoğun oldu.