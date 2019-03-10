Hadi ailece ipucu sorusu: Arkadaşlarınızla veya ailenizle iletişim kurmak için ne kullanıyorsunuz?

Ailece hadi bugün DQ katkılarıyla 19.30'da! Ödül DQ'dan 30.000TL! Instagram hesabından yayınlanan Hadi ipucu sorusu şöyle yayınlandı: “Bugünkü ipucumuz geliyor sevgili hadiciler. Dijital; verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren demek. Siz de biliyorsunuz ki teknolojik gelişmelerin etkisiyle dijital iletişimin önemi de her geçen gün artmaktadır. Peki siz arkadaşlarınızla veya ailenizle iletişim kurmak için ne kullanıyorsunuz?”

10 MART HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI: MESAJ

SMS (İngilizce Short Message Service; Kısa Mesaj Hizmeti), cep telefonu aracılığı ile yazılan mesajın bir cep telefonundan diğer bir cep telefonuna gönderilmesi, mesajlaşması hizmetidir.

Kısa mesaj, 2G ile ortaya atılmış ve kullanıcıların aralarında 160 harfe kadar yazılı mesajlar yollamalarına olanak tanıyan bir uygulamadır. 3G’de de desteklenen bu uygulama, yerini çok yavaş bir şekilde MMS’e bırakmaktadır.