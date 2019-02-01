Hadi ipucu 1 Şubat: Erkek hindiye ne denir? Hadi 1 Şubat 12:30 ipucu sorusu cevabı…

Hadi’de günün ipucu sorusu yayınlandı ve Hadi yarışmasının takipçileri Hadi ipucu sorusunu araştırmaya başladı. İpucu sorusunda verilen cümle ise şu şekilde; “Bizim coğrafyamızda da Hindistan’dan gelen Gine tavuğuna benzerliği nedeniyle Hindi olarak anılmaktadır. Bugünkü ipucumuz da aslında Hindi’nin farklı bir adını karşılıyor. Erkek hindiye ne denir biliyor musunuz sevgili hadiciler?”

HADİ İPUCU SORUSU: ERKEK HİNDİYE NE DENİR?

Erkek hindiye GURK adı verilir. Hindiler (Meleagridinae), tavuksular takımına ait olan sülüngiller familyası içerisinde bir alt familya oluştururlar. Amerika’ya ilk göç edenler tarafından keşfedilmiş ve 17. yüzyıl’ın başlarında Avrupa’ya getirilmiştir. Günümüzde eti için yetiştirilen bir kümes hayvanı olarak tanınırlar.

Hindinin 2 türü vardır. Meleagris gallopavo Doğu ve Güney Amerika kökenli bir tür olup, 1 m’ye kadar büyür. Diğer tür Meleagris ocellataise Meksika Yucatan menşeli olup belirgin bir şekilde daha küçüktür.