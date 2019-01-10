Hadi ipucu 10 Ocak: Çiğ köfte yapılırken özellikle yaz aylarında içine ne konulur? Hadi ipucu sorusu…

Hadi'nin ipucu sorusu yayınlandı. Hadi 12:30 yarışması için yayınlanan ipucu sorusu geleneksel bir lezzetimiz olan çiğ köfte ile ilgili. Hadi 12:30'da ipucu sorusu "Çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine ne konulur?" şeklinde geldi. İşte günün Hadi ipucu sorusu...

Hadi ipucu sorusu Hadi oyununu yakından takip edenlerin büyük merakla araştırdıkları Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 10 Ocak Hadi ipucu sorusunu çiğ köfteyle ilgili. “Çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine ne konulur?” ipucunun cevabı haberimizin devamında yer alıyor.

HADİ 10 OCAK İPUCU CEVABI

Yazın çiğ köfte yoğururken içine buz koyulması çiğ köftenın cıvık olmamasını sağlayarak daha lezzetli hale getirir.

Çiğköfte hazırlamak için özel olarak satılan çiğköfte tepsisinin içine bulguru ve salçayı ilav ederek güzelce yoğurun. Yumuşak bir kıvama geldikten sonra azar azar su koyarak yoğurma işlemine devam edin.Bulgur içerisine çok fazla su koyduğunuz da bulgurlar şişerek istediğiniz tadı vermeyecektir buna dikkat etmelisiniz. Bulgurlar salça rengine döndükten sonra içerisine tuz , pul biber, maydanoz,sıvı yağ , isot ve biber salçasını ilave ettikten sonra karıştırarak yoğuralım. Bulgur kurursa eğer az miktarda su ile yumuşatabilirsiniz. Yoğurma işlemi sizi yoracağından yavaş bir şekilde yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Bulgurlar iyice yumuşadıktan sonra içine maydanoz ve ince doğranmış soğanları ilave ederek soğanlar kaybolana kadar yoğurun. Soğanları mutfak robotu veya blendır ile doğramayın. İnce uçlu bir bıçak ile tahta üzerinde çok rahat bir şekilde ince ince doğrayabilirsiniz. Soğanın suyu çiğköfteye acı bir tat vereceği için el ile kestiğinizde soğanların suyu çok fazla çıkmayacaktır. Çiğköfte içinde bulunan soğanlar gözden tam anlamıyla kaybolduktan sonra hazır olacaktır. Küçük parçalar kopartarak avuç içiniz ile sıkarak servis tabağına alabilirsiniz. Soğuk ayran ile birlikte servis edebilirsiniz.