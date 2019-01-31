Hadi ipucu 11:30 – Foolish Casanova şarkısıyla popüler olan manken kimdir? İşte Hadi’de 31 Ocak ipucu…

Hadi ipucu sorusunu araştıran Hadi yarışmacıları için 11:30’da gerçekleşecek yarışmanın ipucu sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda verilen ipucu şu şekilde; Sabah gıybetleri nasıl gidiyor hadiciler? Bugünkü hadi magazin’e hazır olsanız gerek! Hazır değilseniz bir ipucuyla hatırlatalım. 2000’lerin başlarında “Foolish Casanova” şarkısıyla popüler olan manken kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI: “Foolish Casanova” şarkısıyla popüler olan manken kimdir?

CEVAP: PETEK DİNÇÖZ… Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlk öğrenimini Gazi Orta Okulu’nda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir’de yaşamıştır. Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik yarışmasında 2. oldu ve aynı zamanda Vizyon Production / Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik yarışmasında Basın Güzeli’de seçilmiştir. Yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı. 1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz Temmuz 1998’de başlayan Sırılsıklam adlı diziye Eylül 1999’da 2. sezonda başrolü oynayan Dinçöz’ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek’ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel’le baş rolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil’in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.

2007 yılında evlendiği Can Tanrıyar’dan geçimsizlik nedeniyle boşandıktan sonra 8 Temmuz 2014 ‘te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu’ndan İrfan Aslan adında bir oğlu olmuştur.