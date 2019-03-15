İşte günün Hadi ipucu sorusu cevabı… Hadi ipucu 15 Mart: Avrupa Leylek Köyü nerede?

Hadi’de günün ipucu sorusunun yayınlanmasıyla Hadi oyunu oyuncuları ipucu cevabını araştırmaya başladı. Günün Hadi ipucu sorusunda Türkiye’deki leyleklerle ilgili bir soru soruldu. İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı ve detaylar…

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: AVRUPA LEYLEK KÖYÜ NEREDE?

Eskikaraağaç /Bursa

ESKİKARAAĞAÇ HAKKINDA

Asıl adı Eskikaraağaç olan ve 2011'de Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü seçilen köy, Bursa merkeze sadece 44 km uzaklıktadır. Son yıllarda Bursa'nın gözde adreslerinden olan Gölyazı'nın yanı başında bulunuyor Avrupa'daki leylek köyleri ağının Türkiye'deki tek temsilcisidir.

Yılda 30-40 leyleği misafir eden köyde ve Uluabat Gölü civarında yapılan çalışmalarla insan etkisine dayalı leylek ölümlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Köye gelen tüm leylek aileleri ve sayıları gözlem evi içerisinde oluşturulan sistemde kayıt altında tutuluyor. Ayrıca gözlem evi içerisinde kameralarla yaban hayatın ve kaçak avcıların izlendiği bir sistemin yanında toplantı salonu ve küçük bir müze de bulunuyor. Müzenin içerisinde bölgede yaşayan farklı türdeki kuşları inceleme ve türler hakkında bilgi alma fırsatınız oluyor.