Hadi ipucu 17 Mayıs: Dünya’yı denizin altından dolaşan denizaltı hangisi? Hadi ipucu cevabı…

Hadi ipucu sorusu her Hadi yarışmasından önce büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Hadi ipucu sorusu bugün bir denizaltıyla ilgili, verilen cümle ise şu şekilde…

960 yılında Birleşik Amerika denizaltı gemisi, tam bir dünya turunu aşağı yukarı tamamen su altında yaptığı bir yolculukla 60 günde tamamlamıştır. Dünya’yı denizin altından dolaşan bu denizaltı hangisi sizce?

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

Hadi ipucu sorusunun bugünkü cevabı: USS TRİTON

DENİZALTI DETAYLARI

Denizaltı, sualtında ve yüzey seviyesinde bağımsız şekilde hareket edebilen bir deniz aracıdır. Denizaltındayken farklıdır ve daha sınırlı bir sualtı yeteneğine sahiptir. Terim, en yaygın şekilde büyük, tayfalı, özerk gemi anlamına gelir. Ayrıca bazen uzaktan kumandalı araçlar ve robotlar, yanı sıra cep denizaltıları ve orta ölçekli ya da küçük gemileri belirtmek için tarihi bir tanımlama veya halk dilinde bir tanımlama olarak kullanılır. Donanma geleneği nedeniyle, denizaltı çoğunlukla “tekne” olarak değil, bağımsız boyutundan dolayı “gemi” olarak adlandırılır; Türk Deniz Kuvvetlerinde TCG- şeklinde başlayarak (TCG Atılay gibi) adlandırılır.