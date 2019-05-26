Hadi ipucu 19.30: Masalcı Baba lakabıyla tanınan yazar kimdir?

Ailece Hadi bugün 19:30’da. Bugünkü ipucu masal edebiyatı denildiğinde akla gelen en önemli sanatçıdan geliyor. Bu kişi, özgün masallar yazmasının yanı sıra pek çok halk hikayesi ve masalını derleyip yayımlamıştır.Masalcı Baba lakabıyla tanınan bu yazarın ismi nedir?

26 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Eflatun Cem Güney

1896 yılında, Hekimhan’da doğdu. Eflatun Cem Güney, geleneksel halk hikayelerimizi ve masallarımızı derledi. Kendiside masallar yazdı. Masalcı Baba olarak tanındı. Sivas Sultanisi’ni bitirdikten sonra, Konya Öksüzler Yurdu’na Türkçe öğretmeni olarak tayin oldu. Anadolu’nun birçok yöresini öğretmenlik yaptı. Kuva-yı Milliye’nin yayın organı Öğüd gazetesinde görev yaparken, bir taraftan da İrşat dergisini çıkardı.

Anadolu’nun çeşitli yörelerinde, yerel sanat dergilerinin çıkması için çalışmalar yaptı. Danimarka’da bulunan Andersen Kurumu; 1956 yılında ” Acil Sofram Açıl” adlı eseriyle yazara, Dünya Çocuk Edebiyatı Onur Belgesi verdi. Dede Korkut Masalları adlı kitabıyla bu ödülü 1960 yılında tekrar kazandı. Çocuk edebiyatımızın, önemli yazarlarından olan Eflatun Cem Güney, birçok masalımızın günümüz Türkçe’siyle yeniden ortaya çıkarılması için, büyük çaba gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yardımcılığına atanan Güney, İstanbul Radyosu’nda “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı programda anlattığı masallar büyük beğeni topladı. 1981 yılında, öldü.