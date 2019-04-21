Bizim İçin Şampiyon filminde ünlü jokey Halis Karataş’ı kim canlandırıyor?

Büyük Ödüllü hadi bu akşam 20.30’da.Bugünkü ipucu hayatı filme konu olan Türkiye’nin en ünlü jokeyi Halis Karataş hakkında. “Bizim için Şampiyon” filmi, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkının hikayesini konu ediyor. Peki bu filmde ünlü jokey Halis Karataş’ı kim canlandırıyor?

21 NİSAN 20.30 HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: EKİN KOÇ



EKİN KOÇ KİMDİR?

Ekin Koç, Türk sinema ve dizi oyuncusu. Ekin Koç, Antalya'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013’te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı.