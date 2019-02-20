Hadi ipucu 20 Şubat 12:30: İkinci Bahar dizisinde kimler oynamıştı? İşte oyuncu kadrosu…

Hadi ipucu sorusunun yayınlanmasıyla Hadi oyunu tutkunları merakla Hadi ipucunu araştırmaya başladı. Hadi’de günün ipucu sorusunda nostaljik bir dizinin oyuncuları soruldu. İkinci Bahar dizisinde kimler oynamıştı? İşte İkinci Bahar oyuncu kadrosu, Hadi yarışmasında kolaylık sağlayan ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU: İKİNCİ BAHAR DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

İkinci Bahar, 1998 – 2001 yılları arasında yayınlanmış bir tv dizisidir. Başrollerinde Türkân Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi, Samatya’da çekilmiştir.



Türkân Şoray – Hanım Meriç

Şener Şen – Ali Haydar Suruç

Ozan Güven – Ulaş Meriç

Nurgül Yeşilçay – Gülsüm Meriç

Settar Tanrıöğen – Vakkas Resuloğlu (1-8)

Tarık Papuççuoğlu – Vakkas Resuloğlu (9-37)

Arif Erkin Güzelbeyoğlu – Zülfikar Suruç

Nedim Saban – Medet Resuloğlu

Yasemin Çonka – Melek Suruç Resuloğlu

Devin Özgür Çınar – Cennet Suruç

Barış Dinçel – Timuçin Dürüst

Güven Hokna – Neriman Dürüst

Gül Onat – Safiye

Merve Er – Huriye Suruç

Nihal Menzil – Sakine Resuloğlu

Mehmet Ali Oral – Murat

Özkan Uğur – Şecaattin Dürüst

Tan Sağtürk – Timothy Percons

Meral Okay – Kasap Melahat

Uluç Özkök – Ali

Cezmi Baskın – Kızıl Basri

Nazlı Tosunoğlu – Tansu

İpek Değer – Ceren

Gülen Karaman – Ceren’in annesi

Volkan Akkaya – Ceren’in kardeşi

Ahmet Camcıoğlu – Kaptan

Ali Sirmen – Halil Başkomiser

Kemal İnci – Besim Bey

Gülden Avşaroğlu – Arzu

Ercüment Serpil – Sedat (dana)

Devrim Nas – Murat

Şenay Gürler – Murat’ın annesi

Süavi Eren – Murat’ın babası

Ekim Mağden – Ömer

Bekir Erdem Öz – Manav Nuri

Rafi Emeksiz – Seyyar satıcı

Mehmet Güreli – Balıkçı

Ahmet Arıman – Kuruyemişçi Ahmet

Haldun Boysan – Kasap Veysel

Ali Atay – Ersin

Bülent Oran – Davut Meriç (Hanım’ın babası)