Hadi ipucu 20 Şubat 12:30: İkinci Bahar dizisinde kimler oynamıştı? İşte oyuncu kadrosu…

Hadi ipucu sorusunun yayınlanmasıyla Hadi oyunu tutkunları merakla Hadi ipucunu araştırmaya başladı. Hadi’de günün ipucu sorusunda nostaljik bir dizinin oyuncuları soruldu. İkinci Bahar dizisinde kimler oynamıştı? İşte İkinci Bahar oyuncu kadrosu, Hadi yarışmasında kolaylık sağlayan ipucu sorusu ve cevabı…
HADİ İPUCU: İKİNCİ BAHAR DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?
İkinci Bahar, 1998 – 2001 yılları arasında yayınlanmış bir tv dizisidir. Başrollerinde Türkân Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi, Samatya’da çekilmiştir.
Türkân Şoray – Hanım Meriç
Şener Şen – Ali Haydar Suruç
Ozan Güven – Ulaş Meriç
Nurgül Yeşilçay – Gülsüm Meriç
Settar Tanrıöğen – Vakkas Resuloğlu (1-8)
Tarık Papuççuoğlu – Vakkas Resuloğlu (9-37)
Arif Erkin Güzelbeyoğlu – Zülfikar Suruç
Nedim Saban – Medet Resuloğlu
Yasemin Çonka – Melek Suruç Resuloğlu
Devin Özgür Çınar – Cennet Suruç
Barış Dinçel – Timuçin Dürüst
Güven Hokna – Neriman Dürüst
Gül Onat – Safiye
Merve Er – Huriye Suruç
Nihal Menzil – Sakine Resuloğlu
Mehmet Ali Oral – Murat
Özkan Uğur – Şecaattin Dürüst
Tan Sağtürk – Timothy Percons
Meral Okay – Kasap Melahat
Uluç Özkök – Ali
Cezmi Baskın – Kızıl Basri
Nazlı Tosunoğlu – Tansu
İpek Değer – Ceren
Gülen Karaman – Ceren’in annesi
Volkan Akkaya – Ceren’in kardeşi
Ahmet Camcıoğlu – Kaptan
Ali Sirmen – Halil Başkomiser
Kemal İnci – Besim Bey
Gülden Avşaroğlu – Arzu
Ercüment Serpil – Sedat (dana)
Devrim Nas – Murat
Şenay Gürler – Murat’ın annesi
Süavi Eren – Murat’ın babası
Ekim Mağden – Ömer
Bekir Erdem Öz – Manav Nuri
Rafi Emeksiz – Seyyar satıcı
Mehmet Güreli – Balıkçı
Ahmet Arıman – Kuruyemişçi Ahmet
Haldun Boysan – Kasap Veysel
Ali Atay – Ersin
Bülent Oran – Davut Meriç (Hanım’ın babası)
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