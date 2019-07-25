Hadi ipucu 25 Temmuz: Bozcaada’da yaşayarak üzüm yetiştiren ünlü komedyen kim?

Hadi’nin 25 Temmuz tarihli magazin konulu yarışmasının ipucu sorusu yayınlandı. Hadi’nin Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyurulan ipucu sorusunun açıklaması ise şu şekilde; Bugünkü ipucumuz komedyenliğin yanı sıra müzik kariyeri ve oyunculuğu ile de adını duyurmuş bir sanatçımız ile ilgili sevgili hadiciler. Yılın büyük bölümünde Bozcaada’da yaşayarak üzüm yetiştiren ünlü komedyen kim sizce?

ATA DEMİRER KİMDİR?

Hadi’nin bugünkü ipucu sorusunun cevabı Ata Demirer. Demirer daha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfetti. Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde okuduktan sonra son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi’ne geçti ve buradan mezun oldu. Demirer ağabeyinin yardımıyla gece kuluplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nü kazanmasıyla İstanbul’a taşındı.

Konservatuvar yılları boyunca İstanbul’da müzisyenlik yapmaya devam etti. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği ile bar komedyenliği denemelerine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde stand up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun “Turkish Kovboylar” adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de kendisiydi.