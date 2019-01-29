Hadi ipucu 29 Ocak 11:30 – Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir? İşte Hadi magazin ipucu sorusu…

Hadi oyuncularının merakla beklediği Hadi 11:30 yarışmasının ipucu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu Türk dizileri tarihinden geldi. “Türk dizileri uzun süreli birliktelikler başlatmakla ünlüdür. Magazinci hadiciler için ipucumuz bu dizilerin birinden geliyor.” cümlesiyle başlayan ipucunda “Binbir Gece” dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir? sorusu soruldu…

BİNBİR GECE’DE HALİT ERGENÇ İLE EVLENEN OYUNCU KİMDİR?

Binbir Gece’de Halit Ergenç ile Bergüzar Korel evlenmiştir. Binbir Gece, başrollerini Halit Ergenç (Onur Aksal), Bergüzar Korel (Şehrazat Evliyaoğlu), Tardu Flordun (Kerem İnceoğlu), Ceyda Düvenci (Bennu Ataman), Metin Çekmez (Burhan Evliyaoğlu), Yonca Cevher Yenel (Füsun Evliyaoğlu),Tomris İncer (Nadide Evliyaoğlu) ve Canan Ergüder’in (Eda) paylaştığı, yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın, yapımcılığını ise TMC adına Erol Avcı’nın üstlendiği, kocasını bir trafik kazasında kaybetmiş, tek çocuğu lösemi hastası olan ve mimar olarak çalışmakta olduğu Binyapı Holding’in genç ve yakışıklı iki patronu da kendisine aşık olmuş genç ve güzel bir kadının mücadelesini anlatan Kanal D ekranında oynamış televizyon dizisidir.