Hadi ipucu 4 Nisan: Amerika’da tır şoförlüğü yapmaya başlayan oyuncumuz kimdir? İşte Hadi ipucu sorusu…

Hadi bugün öğlen saatlerinde magazin yarışmasıyla oyuncuların karşısında olacak. “Bugün sizlere dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu ile tanınan bir aktörümüzü soruyoruz sevgili hadiciler. “Yaprak Dökümü” ve “Kanıt” gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla tanınan bu oyuncu iki yıl önce Amerika’ya yerleşmişti.” ipucuyla verilen Hadi ipucu sorusunun cevabı haberimizde…

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI…

Amerika’ya yerleşerek tır şöförlğü yapmaya başlayan oyuncumuz Tolga Karel’dir. Tolga Karel (d. Tolga Önce, 1 Ekim 1978, İstanbul), Tolga Karel dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu ile tanınan Türk aktördür. Ayrıca şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik de yapmıştır. “Karanlıktan gelen” ismini taşıyan film, başta “Yaprak Dökümü” olmak üzere ve “Kanıt” gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla internette fazlaca takip edilen sinema ve tiyatroculuk alanında yazdığı köşe yazıları ve Bulgaristan'da düzenlenen “Best Model” yarışmasından elde ettiği derece ile bilinir.

Tolga Karel üniversite eğitimine İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde başlamıştır. Bu bölümde iki sene devam etmiş fakat sonra okulu bırakarak konservatuvarda okumaya karar vermiştir. Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tolga Karel Sinematografi ve Drama alanlarında eğitim görmüştür. Tolga Karel ayrıca yine Paris'te sinema ve tiyatro eleştirmenliği alanında yüksek ihtisas yapmıştır.

2014’te Star TV’de yayınlanan Survivor’da ünlüler takımında 102 gün kaldıktan sonra 9 Haziran 2014 günü elenmiştir.