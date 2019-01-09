Hadi ipucu 9 Ocak cevabı: Joseph Pulitzer’in mesleği nedir? İşte Hadi’de günün ipucu…

Hadi'de günün öğlen yarışmasının ipucu sorusu yayınlandı ve merakla beklenen sorunun cevabı belli oldu. "Adına birçok dalda ödüller verilen Joseph Pulitzer’in mesleği nedir?" ipucuyla verilen Hadi ipucu sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor.

Hadi’de bugün önemli bir isim ipucu sorusu olarak soruldu. Hadi 9 Ocak 12:30 yarışmasının ipucunda Joseph Pulitzer'in mesleği nedir? ipucu soruldu ve oyuncular tarafından 9 Ocak cevabı araştırılmaya başlandı. İşte 9 Ocak Hadi ipucu cevabı ve detayları…

HADİ İPUCU 9 OCAK: PULİTZER’İN MESLEĞİ NEDİR?

Aslen Macar asıllı ancak Amerikan vatandaşlığına sahip ve Amerika iç savaşında asker olarak savaşmış olan Pulitzer Hadi ipucu sorusu olarak soruluyor. Pulitzer’in meseleği gazeteciliktir. Amerikan İç Savaşı sırasında asker olmak için gittiği Amerika’da savaştan sonra Almanca çıkan gazetelerde çalışmaya başlamıştır. Önemli çalışmalarıyla kısa sürede başarıyı yakalamış ve 1882 de New York World gazetesini satın almıştır. İnsanların ilgisini çekecek öyküler, sansasyonlar ve skandal haberlerine verdiği önemle gazeteciliğin yönünü değiştirmiş modern gazeteciliğin öncüsü olarak kabul edilmiştir. Gazetesinin günlük tirajını 15.000’den 300.000’e çıkarmıştır. Bir süre ABD Temsilciler Meclisinde de görev yapmıştır.