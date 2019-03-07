Hadi ipucu sorusu ve cevabı 7 Mart 12:30 : Emojilerde olan spor hangisi?

Hadi ipucu sorusunun yayınlanmasıyla Hadi oyunu takipçileri internette Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Hadi ipucu bugün emojilerden geldi. Hadi’nin Instagram sayfasında yayınlanan ipucu sorusunda emojilerin arasına gizlenmiş bir spor soruldu. İşte Hadi ipucu sorusu cevabı…

HADİ İPUCU CEVABI 7 MART

Hadi ipucunda bugün emojiler arasındaki spor soruldu. Kas, yumruklar ve boks eldiveninin olduğu paylaşımda gizlenen sporun boks ya da benzeri bir dövüş sporu olduğu görülüyor.

BOKS NASIL BİR SPOR?

Boks, iki kişinin hakem gözetiminde karşılıklı yumruklaşarak; her kafaya vurduklarında tek puan topladıkları spor müsabakasıdır. Belden aşağıya ve enseye vurmak, sporcunun kendi etrafında 360 derece dönmesi, avuç içi (eldivenin beyaz boyalı bölgesi harici) vurmak, ses çıkarmak uyarı almasına neden olur, üç uyarı bir ihtar (-1 puan) alınmasına neden olur. Amatör boksörler 227 gr ağırlığında, profesyonel boksörler ise ağırlığı 170-283 gr arasında değişen eldivenler kullanırlar. Profesyonel boksörler yalnızca şort, amatör boksörler ise şort ve atlet giyer. Hem amatör hem de profesyonel boksörler karşılaşmada diş ve kasık koruyucuları kullanırlar. Amatör boksörler ayrıca koruyucu başlık da takarlar.