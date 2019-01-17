17 Ocak 12:30 Hadi ipucu sorusu: ‘Baltalı İlah’ Zagor’un dostu ve yardımcısının adı nedir?

Bugün Hadi ipucu sorusu bir çizgi roman kahramanından geliyor. Hadi'de ipucu sorusu Baltalı İlah' Zagor'un yardımcısı ve dostunun adı nedir oldu. Peki 1962 yılında ülkemizde yayınlanmaya başlayan çizgi roman kahramanı “Baltalı İlah” Zagor Tenay’ın yardımcısının adı nedir? İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

17 Ocak 12:30 Hadi yarışmasında Zagor’un yardımcısının adı ipucu sorusu olarak belirlendi. Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından ipucu sorusu, “Mister No'nun senaristi ve çizeri tarafından yaratılan ve 1962 yılında ülkemizde yayınlanmaya başlayan çizgi roman kahramanı “Baltalı İlah” Zagor Tenay'ı hatırlamayan var mı? Peki, Zagor’un dostu ve yardımcısının adını hatırlıyor musun hadici? İpucunu çoktan bulduysan senin için bir bilgimiz daha var. Zagor'un şimdiye kadar üç sinema filmi uyarlaması yapılmıştır ve bu üç film de Türkiye'de çekilmiştir.” şeklinde paylaşıldı.

ZAGOR’UN YARDIMCISININ ADI NEDİR?

Yanıt: Çiko



ÇİKO KİMDİR?

Zagor’un en yakın dostu Çiko, çoğu macerada onunla birliktedir. Çiko, Meksikalı bir soyludur ve tam adı “Cico Felipe Cayetone Lopez Martinez ve Gonzales”tir. Oburluğu kendisinin bir zaafıdır. İlk başta yüreksiz biri gibi görünse de yeri geldiğinde dostları için hayatını tehlikeye atmaktan çekinmez. Sevimli, esprili, kültürlü bir karakter olarak serüvenlere renk katar.

Türkiye’de 1962-1970 yılları arasında Ceylan Yayınları, 1970-1993 yılları arasında Tay Yayınları, Temmuz 1996-Ocak 2000 ayları arasında AD Yayıncılık, sonra Aksoy Yayıncılık, ve Nisan 2002’den itibaren Lâl Kitap tarafından yayınlanmıştır.

ZAGOR ÇİZGİ ROMANI

Zagor, ABD’nin Pennsylvania eyaletinin kuzeyindeki Darkwood adlı düşsel bir ormanda yaşar. Asıl adı Patrick Wilding olan Zagor, henüz küçük bir çocuk iken anne-babası Darkwood yakınındaki evlerine Salomon Kinsky tarafından kışkırtılan Kızılderili Abenaki kabilesinin düzenlediği saldırıda öldürülür. Zagor nehre atlar, bir süre sürüklenir, daha sonra Nathaniel Fitzgeraldson (Fitzy) adındaki bir avcı tarafından fark edilerek kıyıya çıkarılır ve büyütülür. Fitzy ile geçirdiği yıllar boyunca avlanmasını ve balta fırlatmasını öğrenir. Ancak intikam ateşi de yüreğini kavurmaktadır. Bir gün Salomon Kinksy’nin yerini öğrenir ve intikamını almak için Fitzy’den ayrılır. Gerçekleştirdiği bir baskınla Salomon’u ve beraberindeki kızılderilileri öldürür. Ancak bu esnada Salomon’un babasını öldürme sebebini de öğrenir. Evlenmeden önce orduda rütbeli bir subay olan baba Wilding, Abenaki Kızılderililerine bir katliam gerçekleştirmiştir ve kendisinden de bunun intikamı alınmıştır. Karışık duygular içindeki genç Patrick uzun süre kendini toplayamaz. Bir gün ormanda kızılderili saldırısından hayatlarını kurtardığı bir cambaz topluluğu olan Sullivan’larla tanışır ve bu yeni dostları kendisine Kızılderili Algonkin Kabilesinin dilinde “Baltalı İlah” anlamına gelen “Zagor Tenay” adını verirler. Zagor sergilediği birkaç numara ile Kızılderilileri kendisinin bir yarı-tanrı olduğuna inandırır ve barışın korunması için harcadığı çabaları sonucunda Darkwood’un egemeni olup bataklıkta bir kulübe inşa ederek Çiko ile birlikte oraya yerleşir.