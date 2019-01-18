Hadi ipucu sorusu ve cevabı: Orta oyununda kullanılan hangi müzik aletine papara adı verilir? İşte 12:3O Hadi ipucu sorusu…

Hadi ipucu sorusu büyük önem taşıyor, yarışmacılar büyük bir merakla Hadi ipucunu araştırıyor. Hadi yarışmasında ipucu sorusu yayınlandı, 18 Ocak 12:30 tarihli ipucu sorusunda cevap ne? Orta oyununda kullanılan hangi müzik aletine "papara" adı verilir? İşte cevabı...

Hadi yarışmasında günün ipucu sorusu yayınlandı ve merak edilen sorunun cevabı araştırılıyor. Hadi yarışmasının 18 Ocak tarihli turunda 12:30’da başlayacak olan yarışmanın ipucu sorusu Ana karakterleri Kavuklu ve Pişekar olan, açık alanda oynan, doğaçlamaya dayanan müzikli ve danslı halk oyununundan geliyor. Orta oyununda kullanılan hangi müzik aletine “papara” adı verilir? Biliyor musunuz? İşte cevabı…

ORTA OYUNUNDA PAPARA NEDİR?

Orta oyunundaki papara zurnadır. Orta oyunu ana karakteri Kavuklu ve Pişekar olan genellikle açık alanlarda icra edilen bir müzikli oyundur. Oyunların kesin yazılmış bir senaryoları yoktur ve doğaçlamaya dayalı oynanır. Oyunlarda genellik toplumun sorunlarına değinilirken eleştirel bazlı komedi yapılır.

Orta oyununda kullanılan birçok enstrümanın kendine has ismi vardır. Normalde günümüzde müzik aleti olarak kullandığımız zurnanın orta oyundaki karşılığı “papara” dır. Papara ağaçtan yapılır ve genellikle iki karış boyundadır. Keskin bir sesi olan paparanın ağız kısmı incedir. Tek başına kullanımı pek yoktur. Genellikle davulla beraber kullanılır.