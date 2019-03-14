Hadi ipucu sorusu 14 Mart: Geleceğe Dönüş’teki zaman makinesi kim tarafından icat edildi?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı ve Hadi’de ipucu olarak Geleceğe Dönüş’ten bir soru soruldu. “Bu filmde yer alan hem geleceğe hem de geçmişe yolculuk yapılmasını sağlayan zaman makinesinin kim tarafından icat edildiğini hatırlıyor musunuz?” sorusuyla verilen Hadi ipucunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

Hadi ipucu sorusunun cevabı Dr. Emmet Brown.

Geleceğe Dönüş’te, deli dolu bilimadamı Dr. Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir araba geliştirir. Bu makineyi ilk kullanan genç Marty ufak bir zamanlama yanlışıyla gelecek yerine geçmişe gönderilir. Otuz yıl öncesine dönen Marty'nin burada yaptığı bir hamle, kendi kaderini ilginç bir noktaya sürükleyebilecek bir hataya sebebiyet verir. Artık Marty'nin yapması gereken tek şey kendi doğumunu bile engelleyecek bu hatayı bir şekilde düzeltmeye çalışmak olacaktır.

Zamanda yolculuk temalı filmlerin atalarından olan ‘Geleceğe Dönüş' hem yönetmeni Robert Zemeckis'in hem de dönem sinemasının şahlandığı anlardan biridir. Gösterime girdiği dönem insanlığını bir hayli heyecanlandıran ve kısa bir süre sonra kült mertebesine erişmiş, o güne kadar hep tv dizilerinde yer alan başrol oyuncusu Michael J. Fox’a da büyük ün getirmiştir.