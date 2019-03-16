Hadi ipucu sorusu 16 Mart: Yüzüklerin Efendisi’nde kötü karakteri kim canlandırıyordu?

Hadi sosyal medya hesabından 16 Mart 12:30 ipucu sorusunu; ” Yüzüklerin Efendisi serisinde rol alan bir oyuncudan geliyor. Yüzüklerin Efendisi dünyasının kötü karakteri, Ak Divan’ın başkanı, kötü ve kibirli bir karakteri olan en çok da Gandalf’ı kıskanan karakteri kim canlandırıyordu? şeklinde paylaştı. Hadi ipucu sorusu olan Yüzüklerin Efendisi filminde kötü karakteri kim canlandırıyordu? sorusunun yanıtı haberimizde.

16 MART HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: SARUMAN





YÜZÜKLERİN EFENDİSİ FİLMİ KONUSU

1)Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, dünyanın kaderini değişterecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor. Yıllar önce üretilen ve Orta Dünya topraklarına kandan başka hiçbir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu, üretiminden yüz yıllar sonra ortaya çıkar. Amcasının kendisine emanet ettiği yüzüğün nelere kadir olduğundan habersiz olan Frodo, büyücü Gandalf’ın anlattıkları sonrasında dehşete kapılır. Bu yüzükten ve müstakbel savaşlardan kurtulmanın tek yolu, gücünü toplamaya çalışan Sauron’u da engellemek için bu yüzüğü yok etmektir. Yüzüğü yok edilebileceği tek yer olan Mordor’a götürmek için kendini feda eden savaşçılardan oluşan bir ekip oluşturulur. Çok uzun ve çetin geçecek olan yolculuk başlar. Orta Dünya’nın kaderi, bu insanların ellerindedir.

2)Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule’de, Yüzük Kardeşliği üyelerinin her birinin, kardeşlik bozulduktan sonra başlarına gelenler anlatılıyor. Kahramanlarımız, gruplar halinde Orta Dünya’nın en tehlikeli yerlerinde maceralar yaşayacaklar, yeni kavimler ve çoktan unutulmuş medeniyetlerle tanışacaklar.

Frodo ve Sam, yanlarında zorunlu işbirliği yapacakları eski bir dost(!) olduğu halde Tek Yüzük’ü düşmanın tam kalbine götürmeye çalışırken, diğer hobbitler Urukhai’nin elinden kurtulabilecek mi? Karanlık tarafa geçmiş olan Saruman’ın yaptıkları yanına mı kalacak? Gandalf olmadan kahramanlarımızın başarılı olma şansı ne? Büyük karanlığın gelişi ve Yüzük Savaşı’na dek olanların anlatılacağı İki Kule, kuşkusuz üçlemenin en heyecanlı bölümlerinden birini oluşturuyor.

3)Yüzüklerin Efendisi: Kralını Dönüşü (2003)

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Tek Yüzük’ün yok edilmesi için verilen mücadeleyi konu ediyor. Sauron’un orduları büyüdükçe büyümektedirler. Frodo ve onun can dostu Sam, korku dolu bir yolculuğun göbeğinde, korkunç Mordor’a adım adım yaklaşmaktadırlar. Tek yüzük yok edilmelidir ve iyilik bunun için savaşmaya hazırdır. Arka planda ise insan, elf ve cüce orduları, karanlık güçlerin karşısında tüm eski düşmanlıklarına rağmen bir araya gelmişlerdir. Hepsi birden küçücük bir Hobbit’in eline ve onun yeteneklerine bakmaktadırlar. Orta Dünya’nın kaderi belli olmak üzeredir. Ancak Tek Yüzük’ü sahiplenmek, kimi zaman taşıyanına daha cazip gelebilir.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ OYUNCULARI

Frodo Baggins – Elijah Wood

Samwise Gamgee – Sean Astin

Peregrin Took (Pippin) – Billy Boyd

Meriadoc Brandybuck (Merry) – Dominic Monaghan

Gollum (Smeagol) – Andy Serkis

Gandalf – Ian Mckellen

Saruman – Christopher Lee

Legolas – Orlando Bloom

Aragorn – Viggo Mortensen

Gimli – John Rhys-Davies

Bilbo Baggins – Ian Holm

Galadriel – Cate Blanchett

Elrond – Hugo Weaving

Arwen – Liv Tyler

Boromir – Sean Bean

Faramir – David Wenham

King Theoden of Rohan – Bernard Hill

Eowyn of Rohan – Miranda Otto

Eomer – Karl Urban

Denethor – John Doble