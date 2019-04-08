Hadi ipucu sorusu 20.30: Selvi Boylum Al Yazmalım filminin yönetmeni kimdir?

Hadi bugün 20.30’da! Instagram sayfasından yayınlanan ipucu sorusu şöyle: “Bugünkü ipucumuz Türk sinemasının başyapıtlarından biri olarak sayılan 1977 tarihli bir film hakkında sevgili hadiciler. Başrollerinde Kadir İnanır ve Türkân Şoray’ın oynadığı, kamyon şoförü İlyas ve Asya’nın aşkını konu alan; “sevgi emektir” sözüyle meşhur filmin adı “Selvi Boylum, Al Yazmalım”. Peki bu filmin yönetmeni kim biliyor muyuz?”

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM FİLMİNİN YÖNETMENİ KİMDİR?

CEVAP: ATIL YILMAZ

Selvi Boylum Al Yazmalım, Atıf Yılmaz tarafından yönetilen, başrollerinde Kadir İnanır ve Türkân Şoray’ın oynadığı, 1977 tarihli film. Türk sinemasının başyapıtlarından biri olarak sayılmaktadır. Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 1970 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Filmin özgün müziğini Cahit Berkay bestelemiştir.

“Selvi Boylum Al Yazmalım” 1978 Uluslararası 15. Antalya Sanat Şenliği’nde Maden filminin ardından ikinci en iyi film seçilmişti.