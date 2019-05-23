Hadi ipucu sorusu 23 Mayıs: Engin Altan Düzyatan zırhını kime düğün hediyesi olarak verdi?

Hadi ipucunun yayınlanmasıyla birçok kişi internete akın etti ve Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Hadi’nin Instagram hesabından yayınlanan ipucu sorusu şu şekilde; Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren ve izleyici tarafından hayranlıkla takip edilen Engin Altan Düzyatan ile ilgili. Düzyatan, Diriliş dizisinde giydiği zırhlı kostümü, dizinin hayranı olan bir arkadaşına düğün hediyesi olarak vermiştir. Siz bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz?

HADİ İPUCU CEVABI

Engin Altan Düzyatan, Diriliş hayranı olan ve yakın zamanda Amine Gülşe ile dünyaevine girmeye hazırlanan Mesut Özil'e dizide giydiği zırhlı kostümü hediye etti.

Dizinin sıkı bir takipçisi olan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde müstakbel eşi ile seti ziyaret etmiş ve Engin Altan Düzyatan ile fotoğraf çekilmişti.