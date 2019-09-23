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Hadi ipucu sorusu: 250 bin vida kullanarak yaptığı Atatürk portresiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Arnavut sanatçı kimdir?

Hadi ipucu sorusu geldi. Son zamanların en popüler bilgi yarışmalarından biri olan Hadi bütün hızıyla devam ediyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu şöyle: 250 bin vida kullanarak yaptığı Atatürk portresiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Arnavut sanatçı kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

18:17 -
Haberler Gündem
Hadi ipucu sorusu: 250 bin vida kullanarak yaptığı Atatürk portresiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Arnavut sanatçı kimdir?

Hadi Klasik bu akşam 20:30'da! Bugünkü ipucumuz Guinness Rekorlar Kitabı'ndan geliyor. 250 bin vida kullanarak yaptığı Atatürk portresiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Arnavut sanatçı kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Saımır Stratı

HADİ NEDİR?

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.

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