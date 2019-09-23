Hadi ipucu sorusu: 250 bin vida kullanarak yaptığı Atatürk portresiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Arnavut sanatçı kimdir?

Hadi Klasik bu akşam 20:30'da! Bugünkü ipucumuz Guinness Rekorlar Kitabı'ndan geliyor. 250 bin vida kullanarak yaptığı Atatürk portresiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Arnavut sanatçı kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Saımır Stratı

HADİ NEDİR?

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.