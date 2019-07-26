Hadi ipucu sorusu 26 Temmuz: Yedi Kocalı Hürmüz oyunu hangi şehirde geçiyor?

Sevilen yarışma Hadi’de 26 Temmuz tarihli öğlen yarışmasının ipucu sorusu Instagram üzerinden yayınlandı. “Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil tarafından yazılmış eserden senaryolaştırılan “Yedi Kocalı Hürmüz” hakkında sevgili hadiciler. Geleneksel ortaoyunu tekniğiyle işlenmiş bu oyunda, olaylar hangi şehirde geçiyor sizce?” sorusunun cevabı haberimizin devamında yer alıyor…

“YEDİ KOCALI HÜRMÜZ” HANGİ ŞEHİRDE GEÇİYOR?

Yedi Kocalı Hürmüz oyunu İstanbul’da geçmektedir. Yıllarca tiyatrolarda sahnelenmiş olan oyun, günümüzde de güncellenerek sahnelenmiştir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları’nda ve özel tiyatrolarda gösterime giren oyun, yer yer Moliere komedilerini andırmakta olup, geleneksel ortaoyunu tekniğiyle işlenmiştir. İki perdeden oluşan ve iki saat 45 dakika süren oyun, kişilerin ve olayların gülünç, eğlendirici yönlerini ön plana çıkarır. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul’un Taşkasap semtinde yaşayan Hürmüz, hepsi farklı mesleklerden olan, birbirinden habersiz altı koca ile evlenmiş, ancak yetinmeyip yedinci bir erkeğe aşık olan bir kadındır. Sonunda amacına ulaşarak bu kişiyle de bir evlilik yapar. Ancak kocalarının eve geliş – gidiş zamanlarında çakışmalar meydana gelince Hürmüz oldukça zor bir durumda kalacaktır. Hepsini bir arada idare etmeye çalışan Hürmüz’ün işi bu kez gerçekten zordur. Acaba kurtulabilecek midir?