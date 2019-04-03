Hadi ipucu sorusu 3 Nisan: 1 deniz mili kaç metre? İşte Hadi ipucu sorusu…

Hadi ipucu sorusu bugün bir ölçü biriminden geldi. Hadi ipucu sorusunda denizcilikte kullanılan bir mesafe birimi soruldu. Hadi ipucunda verilen ipucu şu şekilde; Tarihte değişik yöre ve ilgi alanlarında farklı uzunlukta kullanılmış ve halen kullanılmakta olan deniz mili; bir meridyenin bir dakikalık yay parçasına karşılık gelen uzunluk birimidir. Peki siz 1 deniz mili uzunluğunun metrik hesaba göre kaç metreye denk geldiğini biliyor musunuz?

HADİ İPUCU SORUSU: 1 DENİZ MİLİ KAÇ METRE?

Deniz mili (sembolü M, NM veya nmi) bir boylamın bir dakikalık yay parçasına karşılık gelen uzunluk birimi. 1852 metreye karşılık gelir. Saatte 1 deniz miline eşit hız birimine ise knot adı verilir.